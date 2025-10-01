CEO de OpenAI vaticina cuándo la IA superará a la inteligencia humana

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, declaró que la inteligencia artificial podría superar a la humana antes de que finalice esta década.

En una entrevista con el diario alemán Die Welt, el CEO aseguró que «para finales de esta década, para 2030, me sorprendería mucho si no tuviéramos modelos extraordinariamente potentes que hicieran cosas que nosotros mismos no podemos». Además, señaló que incluso hoy GPT-5 ya es más inteligente que él y que muchas otras personas.

El directivo destacó que entre un 30 % y un 40 % de las tareas actuales de la economía podrían ser asumidas por la IA a corto plazo, aunque subrayó que las relaciones humanas y la comprensión de las necesidades de otros seguirán siendo fundamentales. A pesar de las capacidades de la tecnología, insistió en que lo esencial será decidir cómo usarla y qué aplicaciones resultarán verdaderamente útiles para la sociedad.

Camino a la superinteligencia

Actualmente, el crecimiento de ChatGPT y otros modelos de OpenAI enfrenta limitaciones por el enorme consumo de energía y la falta de infraestructura. Para afrontarlo, la compañía trabaja en el megaproyecto Stargate, aprobado por el presidente Donald Trump, que incluye un complejo de 800 acres (casi 324 hectáreas) en Texas y al menos cinco centros de datos más en construcción en Estados Unidos.

Altman considera que estas instalaciones serán clave para sostener la próxima generación de modelos y acercar lo que él denomina «superinteligencia», capaz de producir descubrimientos científicos que escapan a la capacidad humana.

Fuente: https://actualidad.rt.com/