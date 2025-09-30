Obras de mejora en el CAPS de O´Higgins

El Municipio de Chacabuco, junto a la Delegación de O´Higgins, la Secretaría de Salud y la Comisión de la Cooperadora de la Sala de Atención Primaria de la Salud, dio inicio a las obras de recambio de techos, arreglos generales y mantenimiento del CAPS de la localidad.

Estas tareas forman parte del Plan de Arreglos y Embellecimiento de todos los CAPS del Partido de Chacabuco, coordinado por la Dirección de Salud Municipal.

Gracias al esfuerzo de la Cooperadora y al aporte solidario de los vecinos de O’Higgins, se reunieron los fondos necesarios para comenzar esta importante obra, que contará también con el acompañamiento y apoyo del Municipio para su finalización.

Además del recambio del techo, se realizarán mejoras en la sala de médicos, la cocina y la sala de estar del personal, con el objetivo de embellecer y poner en valor todo el establecimiento.

Estas acciones se suman a los trabajos ya realizados en el CAPS Santa Clara de Asís y los que actualmente se llevan adelante en La Unión. Próximamente, se avanzará en los CAPS de Cucha Cucha, Ubaldo Martínez, Alcira de la Peña y Pioneros.