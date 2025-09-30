Agenda de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales (EAC), junto a la Municipalidad de Chacabuco, continúa ofreciendo a la comunidad una variada agenda de espectáculos teatrales y actividades culturales que consolidan a este espacio como un referente en la ciudad.

Sábado 4 de octubre – 21:00

Obra de teatro “Hotel Chalata – Una noche inolvidable”

Con la actuación de Lorena Capriotti y Javier Ferretti, bajo la dirección de Lu Cruz y la asistencia de Lucía Tiseyra.

El Hotel Chalata se encuentra en remodelación y solo hay un cuarto disponible que abrirá sus puertas para un inesperado encuentro entre dos extraños: un asiduo vendedor de la zona y una dama de paso fortuito que espera el día para seguir su viaje. Una noche inolvidable donde se chocan dos caminos y las decisiones pueden cambiar el rumbo de la vida para siempre, revelando que a veces una casualidad puede ser el inicio de lo impensado… o donde nada de esto puede pasar.

Entrada general: $8.000.

Domingo 5 de octubre – 20:00

Obra de teatro “Casa Tranquila” – Nueva función

Bajo la dirección de Norma Chipolón, regresa al escenario de la EAC esta comedia dramática que pretende mostrar la realidad personificada en algunos de sus personajes y, al mismo tiempo, transmitir la importancia de seguir soñando a pesar de una mente enferma.

Entrada general: $6.000.

Las entradas se pueden adquirir en la Escuela, de 07.00 a 12.00 y de 13.00 a 19.00.

Todas las actividades se realizarán en el teatro de la Escuela de Actividades Culturales, Avellaneda 127 – Chacabuco.

Organiza: Municipalidad de Chacabuco y Escuela de Actividades Culturales (EAC).