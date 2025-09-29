Taiana se aleja y reafirma la ventaja de Fuerza Patria en la provincia

La lista encabezada por Jorge Taiana en la provincia de Buenos Aires se afianza entre las preferencias de los bonaerenses de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Así lo demuestra el último relevamiento de Federico González y Asociados, que también confirma el escenario de absoluta polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Consolidado a la cabeza de las preferencias electorales frente a la lista del libertario José Luis Espert, el candidato de Fuerza Patria encabeza con 41,5 por ciento de intención de voto, contra 27,4 que opta por el referente de Javier Milei en la provincia.

En la encuesta, realizada entre el 24 y el 28 de septiembre sobre mil ochocientos casos, aparecen mucho más atrás las listas encabezadas por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 4,7 por ciento, María Eugenia Talerico (Potencia) con 3,4, Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires) con 2,7 por ciento, Fernando Burlando (Propuesta Federal) con 2,5 por ciento, y Nicolás del Caño (FIT-U) con el 2 por ciento.

Mientras los indecisos reúnen al 7 % de los encuestados, el 5,2 asegura que votará en blanco, ninguna de las otras nueve listas llega al 1 % de las preferencias relevadas por la encuesta.

La ventaja de Taiana, que replica la diferencia de catorce puntos que el peronismo ya consiguió en la disputa provincial, ratifica a Fuerza Patria como principal fuerza opositora al gobierno libertario en el distrito que concentra el 37 % del padrón nacional.

Además de medir intención de voto, el trabajo indagó en percepciones sobre la coyuntura económica. Frente a la frase de Milei en cadena nacional, “Lo peor ya pasó”, el 43,1 % opinó que lo peor vendrá recién después de las elecciones de octubre y sólo un 16,8 %coincidió con la idea de que la etapa más difícil ya quedó atrás.

El 18,8 % piensa que «lo peor está pasando ahora, pero pronto mejorará», mientras que el 15,8 cree que «lo peor» llegará antes del 26 de octubre. Esa lectura es la que coincide con la lectura de algunos sectores opositores que entiende que el gobierno nacional necesito sostener el precio del dólar a como dé lugar ya que de eso depende el sostenimiento de su plan económico.

