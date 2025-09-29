Se realizó una importante jornada ecuestre en Chacabuco

El Campeonato Argentino de Caballos 1/4 de milla reunió a participantes de 6 provincias y más de 15 localidades. A pesar del mal tiempo, el evento se desarrolló con el programa previsto para las dos jornadas con espectáculos de destrezas entre el jinete y el caballo.

El director de Deportes Jorge Antonio Giménez dijo: «El jinete local Francisco Magdalena, reciente campeón mundial de barriles y estacas, se llevó los aplausos del público, con una impecable organización a cargo de Sebastián Otero y el Centro Tradicionalista «El Mojón».