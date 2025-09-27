Villa Gesell comienza a planificar su temporada de verano 2025-2026

Con la participación de autoridades locales y referentes del sector privado, Villa Gesell inició la definición de precios y estrategias de promoción para la próxima temporada estival. El encuentro, realizado en el Centro Cultural Pipach, fue encabezado por el intendente Gustavo Barrera y el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Emiliano Felice, y reunió a representantes de la gastronomía, hotelería, el comercio, cámaras e instituciones vinculadas al turismo.

Durante la jornada se analizaron el contexto económico actual, los costos que afrontan los prestadores y la necesidad de fijar tarifas competitivas frente a otros destinos nacionales e internacionales, como Brasil.

La intención es que los turistas encuentren propuestas acordes a sus presupuestos y que la ciudad logre altos niveles de ocupación.

Felice destacó que el encuentro buscó ofrecer herramientas para la toma de decisiones, al tiempo que se debatieron políticas relacionadas con la conectividad aérea, como la reactivación de vuelos comerciales y la apertura del aeropuerto local.

También, el gerente del Banco Nación en Villa Gesell, Luis Escudero, presentó líneas de crédito y beneficios para el sector hotelero y gastronómico.

En el cierre se lanzó la campaña promocional “Gesell es otra historia”, que ya circula en medios, redes sociales y ferias turísticas.

Desde el municipio valoraron la amplia participación del sector privado, entre ellos la Asociación de Hoteles de Turismo de Mar de las Pampas (AHT), la UCIT, la Cámara Hotelera Gastronómica y numerosos emprendedores independientes, lo que permitió un enfoque integral sobre los retos y oportunidades del verano.

