La jornada PrimavEAC con el Planetario Móvil se traslada al Polideportivo Municipal

Debido al pronóstico de lluvia para hoy, la jornada PrimavEAC con el Planetario Móvil 360° se realizará en el Polideportivo Municipal (Av. Solís 215).
Importante: todas las entradas de invitación y sorteo mantienen el horario indicado en cada ticket.
El público en general podrá ingresar a partir de las 13:00 al polideportivo.
Una propuesta única para disfrutar en familia: ciencia, juegos, meriendas, talleres y experiencias inmersivas que combinan aprendizaje y diversión.
Experiencias destacadas:
· Aventura Submarina
· El Universo
· Dinosaurios
Te esperamos para compartir una jornada diferente.