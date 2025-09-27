Publicación solicitada: Justicia por Lara, Brenda y Morena

Llamamos al movimiento de mujeres de Chacabuco a volver a las calles exigiendo justicia ante el triple femicidio y por todos nuestros reclamos. El estado es responsable.

Hallaron asesinadas a las tres jóvenes de Ciudad Evita que se encontraban desaparecidas desde el viernes pasado. Los cuerpos fueron encontrados tras un allanamiento realizado en el distrito bonaerense de Florencio Varela y hay cuatro personas detenidas. Se realizaron manifestaciones y cortes en varios puntos de La Matanza y el país exigiendo justicia.

La Policía Bonaerense demoró más de 48 horas en comenzar la investigación. Recién el martes 23 de septiembre por la noche se procedió a allanar la vivienda, donde se había activado por última vez el celular de Lara. Lamentablemente volvemos a los debates ya superados de culpabilizar a las víctimas. Se habla de la prostitución como si no fuera este sistema con sus condiciones de miseria el que obliga a las mujeres a vender su cuerpo como mercancía para poder sobrevivir.

Más allá de la represión y cacería de la bonaerense de Kicillof, siguen las movilizaciones que reclaman justicia por las tres víctimas y denuncian que el número de femicidios sigue en aumento (según La casa del Encuentro contabilizó 164 víctimas en lo que va del 2025). Solo el movimiento de mujeres en las calles será el factor de presión para lograr justicia y que el municipio de Espinoza y el gobierno provincial actúen sin dilaciones. Mientras tanto, del otro lado hay un gobierno nacional que pretende quitar la carátula de femicidio, que niega la violencia hacia las mujeres y diversidades, al mismo tiempo desfinancia los organismos que deben dar respuesta a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Desde el movimiento de mujeres denunciamos la responsabilidad del Estado y su complicidad con el narcotráfico en los barrios y de las redes de trata, que se valen principalmente de los sectores más empobrecidos con fines de explotación sexual, y planteamos que los femicidios.

Milei pretende arremeter a fondo contra las conquistas históricas del movimiento que han sido ganadas en la calle con una lucha enorme, con una oposición que pretende esperar a las elecciones y en el mientras tanto garantizan que se vulneren nuestros derechos, debemos irrumpir nuevamente en las calles, levantando esa gran ola verde que supo conquistar el aborto legal.

Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos la necesidad de una gran movilización a Plaza de Mayo por el pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara, denunciando la responsabilidad del Estado frente a los femicidios, la connivencia con el narcotráfico y las redes de trata. También llamamos al enorme movimiento de mujeres de nuestra ciudad a volver a las calles en rechazo a la violencia machista y la falta de políticas públicas para erradicarla.

Justicia por Lara, Brenda y Morena. A las calles nuevamente.

Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero – FITU