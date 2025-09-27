Juegos Bonaerenses: Se acercan las finales en Mar del Plata y Chacabuco estará bien representada

Muchos deportistas de Chacabuco ya consiguieron el pasaje a Mar del Plata. Hablamos de alumnos de la Escuela Paralímpica, de adultos mayores y de otros deportistas que participaron en el transcurso de los últimos días, tanto en Chacabuco como en Junín, de las finales regionales. Hacemos un repaso de los que viajarán a Mar del Plata los primeros días de octubre para representar a nuestro municipio.

En Tenis de mesa, en personas con discapacidad, Manuel Nanni y Ana Trompino. En Atletismohubo una gran actuación de la Escuela Especial y la Escuela Paralímpica; entre ambas sumaron 14 deportistas que viajarán a Mar del Plata. Entre ellos, Paula Gabilondo, Anabella Córdoba, Jerónimo Dipiero, Gonzalo Velardi, Alexis Ardiles, Leticia Correa, Richard Noguera, Jonathan Ardiles, Bautista Francischetti, Jorge Mateo, Graciela Ramos, Mariano Montes, Jorge Jiménez y Benjamín Pagano. Asimismo, Melina Miranda viajará representando al municipio en Ajedrez sub-16 femenino.

Además clasificaron: en Juegos electrónicos el equipo LOL; en Natación femenina, en la categoría trasplantados, Silvina Nanni y en adultos mayores, el doctor Guillermo Feroldi. En personas con discapacidad lograron el pasaporte a la Feliz, Jaqueline Lozano y Francina Benetti. En Fútbol tenis, para más de 70 años, «La Pía» Lalla, Roberto González y Marcos Trotti, un trío habitual representante de Chacabuco, ya hace varios años que vienen ganando. no solo la etapa local, sino en la regional y viajan a Mar del Plata. En intergeneracional, Nicolás Díaz, Javier Romero y en Ajedrez adultos mayores, Rafael «Falito» Stéfano fue quien clasificó para viajar a disputar la final.

Informe: JAVIER GALANTE