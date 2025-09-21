Portugal, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron al Estado de Palestina

Portugal ha reconocido oficialmente este domingo al Estado de Palestina, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, en la misión de su país ante la ONU.

En las declaraciones realizadas en Nueva York, el diplomático defendió la «solución de dos Estados, como solución futura al conflicto palestino-israelí», agregando que se trata de una posición unánime entre los partidos políticos portugueses.

Por otra parte, Rangel también reafirmó «el derecho del Estado de Israel a existir y a sus necesidades de seguridad efectiva, así como la amistad especial de los pueblos portugués e israelí».

En la misma jornada el Reino Unido, Canadá y Australia también tomaron la decisión de reconocer al Estado de Palestina, pese al enojo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su gabinete.

«El reconocimiento por parte del Reino Unido, Canadá y Australia de un Estado ‘palestino’ requiere contramedidas inmediatas: la aplicación inmediata de la soberanía en Judea y Samaria y el aplastamiento completo de la autoridad terrorista ‘palestina'», declaró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

