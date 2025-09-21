«Es una alegría de poder compartir con ustedes esta fiesta»

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, participó este domingo por la tarde del tradicional festejo por el Día del Jubilado, celebrado en las instalaciones de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chacabuco, ubicadas en Padre Doglia 220.

Ante una nutrida cantidad de jubilados y jubiladas que se dieron cita en el lugar para disfrutar de diversas actividades que incluyeron almuerzo, números artísticos y sorteos, el Jefe Comunal expresó su «alegría de poder compartir con ustedes esta fiesta, que tiene que ver con una hermosa etapa, luego de trabajar toda una vida para poder disfrutar y descansar. En estos tiempos difíciles que atravesamos, verlos reunirse dejando de lado por un momento los problemas para compartir la alegría de estar juntos , nos llena de esperanza y es un ejemplo para todos nosotros».

Posteriormente a la alocución del Intendente, se procedió a la clásica elección del Rey y la Reina de los Jubilados, resultando Luis Molinari y Cristina Bortnik los seleccionados para portar las respectivas coronas.

Cabe recordar que el Día del Jubilado se festeja todos los 20 de septiembre, pero en esta oportunidad se eligió el domingo 21 para celebrar conjuntamente con la llegada de la primavera.