Falleció el hombre herido en el choque de Ruta 7

Ignacio Lucas Mejías, de 68 años, murió en el Hospital Interzonal de Junín, tras no poder recuperarse del choque ocurrido el miércoles por la noche en el kilómetro 246 de la Ruta Nacional 7. Allí, el Volkswagen T-Cross conducido por Mejías impactó desde atrás contra un camión Mercedes Benz L 1634. El hombre quedó atrapado en el habitáculo y fue rescatado inconsciente, con signos vitales. Trasladado de urgencia al Hospital Interzonal “Dr. Abraham Piñeyro”, permaneció internado en terapia intensiva, pero finalmente perdió la vida a causa de los traumatismos recibidos.

