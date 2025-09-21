Habrá un nuevo Operativo de Documentación en Chacabuco

Este lunes 22 y martes 23, de 10:00 a 15:00, se llevará adelante un nuevo Operativo de Documentación en dos puntos de nuestra ciudad. El día lunes, la jornada se realizará en la plazoleta del Correo, en calle Primera Junta, entre Alberdi y Zapiola; mientras que el día martes será en la Sociedad de Fomento del Barrio Rivadavia, ubicada en calle Rivadavia y Juan Manuel de Rosas.

Entre los trámites que podrán realizarse, todos de manera gratuita, se encuentran el DNI, expedición de partidas, denuncia por extravío, declaración jurada de domicilio, inicio de trámite de inscripciones tardías de nacimiento (CPI) e inicio de cambio de género.

“Invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen, aprovechando la cercanía y accesibilidad que ofrecen estas jornadas, con trámites gratuitos para todas las edades: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores”, expresó respecto a la doble jornada de operativos la concejala Julieta Garello, quien agregó: “Hay una propuesta de gestión de cercanía con la gente, que propone tanto nuestro Gobernador, Axel Kicillof, como nuestro Intendente, Darío Golía, en articulación con (la jefa de Asesores del Gobernador) Cristina Álvarez Rodríguez, y que fundamentalmente tiene que ver con políticas de Estado que apunten a facilitar el día a día del vecino”.