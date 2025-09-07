Elecciones 2025: Cómo saber el lugar de votación

Mates y Noticias
blank

Para averiguar dónde votar, se necesita el DNI para conocer el establecimiento educativo y mesa asignada por la Junta Electoral de la provincia.  El trámite es online y se realiza en la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires: https://padron.gba.gob.ar/

Pasos a seguir:
Ingresar al sitio oficial.
Colocar el número de DNI.
Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.
Completar el código de verificación y hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará automáticamente:
Nombre y dirección de la escuela asignada.
Distrito electoral correspondiente.
Número de mesa y de orden para votar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *