Elecciones 2025: Cómo saber el lugar de votación

Para averiguar dónde votar, se necesita el DNI para conocer el establecimiento educativo y mesa asignada por la Junta Electoral de la provincia. El trámite es online y se realiza en la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires: https://padron.gba.gob.ar/
Pasos a seguir:
Ingresar al sitio oficial.
Colocar el número de DNI.
Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.
Completar el código de verificación y hacer clic en “Consultar”.
El sistema mostrará automáticamente:
Nombre y dirección de la escuela asignada.
Distrito electoral correspondiente.
Número de mesa y de orden para votar.