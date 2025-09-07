Elecciones 2025: Denuncian que faltaron muchas autoridades de mesa

Pasadas las 9.30 de la mañana, los comicios para elegir Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires transcurrían en paz y tranquilidad, pero con dos características marcadas: las ausencias de autoridades de mesa y la baja concurrencia. Al menos al inicio. De hecho, muchos que se animaron a ir temprano debieron quedar como presidentes de mesa, tal como lo marca la ley.

En el colegio María de Guadalupe, en avenida de los Constituyentes 2824, de Tigre, votó Cristian Ritondo, acompañado por Diego Santilli, ambos de la línea más mileísta del PRO.Pero su Mesa 609 tardó una hora y veinte en abrirse. La razón: faltó la autoridad de mesa. Debió asumir Ramón, que al trabajar en un restaurante decidió ir temprano. Entonces quedó como presidente. No había hecho ni siquiera el curso. Lo mismo sucedió en la Mesa 610 y 611 de la misma escuela.

«Me tuve que quedar, tenía que ir a trabajar, pero faltó personal y me quedé. Trabajo en un restaurante. Es la primera vez que me pasa», contó Ramón, aún sorprendido.

En La Plata la situación fue similar. La auxiliar de un colegio céntrico contó: «La primera vez que arrancamos tarde, tuvimos que agarrar dos personas del público para que sean presidentes».

