Elecciones 2025: En Corrientes el oficialismo retuvo la gobernación y LLA no llegó al 10% de los votos

Este domingo, Corrientes eligió gobernador en una elección que le fue totalmente adversa a La Libertad Avanza. Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, el actual mandatario, será el nuevo gobernador habiendo superado el 51% de los votos.

Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, y candidato del peronismo unido, quedó en segundo lugar con casi el 20%, aunque no le alcanzó para ingresar en la segunda vuelta. La Libertad Avanza protagonizó una pésima elección y quedó en cuarto lugar con menos del 10% de los sufragios. En medio del escándalo de coimas en la ANDIS, el gobierno nacional sufrió una derrota diseñada de principio a fin por Karina Milei y Lule Menem, impulsores de la estrategia de “candidaturas puras”.

Escrutado el 100 por ciento de las mesas en Corrientes, el porcentaje de votos para gobernador se distribuye así:

Vamos Corrientes (Juan Pablo Valdés): 51,89%

Limpiar Corrientes (Martín Ignacio “Tincho” Ascúa): 19,97%

Encuentro por Corrientes – Eco (Horacio Ricardo Colombi): 16,69%

La Libertad Avanza (Claudio Lisandro Almirón): 9,51%

Cambiá Corrientes (Sonia Beatriz López): 0,83%

Partido Ahora (Carlos Ezequiel “Teke” Romero): 0,78%

Partido De la Esperanza (Adriana Leila Vega): 0,33%