El municipio de Chacabuco destacó el escurrimiento rápido del agua a pesar de los 100 mm de lluvia

«En un año y medio se trabajó en el consolidado de calles con piedras; llevamos realizadas 150 cuadras en diferentes barrios, y a pesar de las lluvias caídas, el suelo aguanta muy bien las lluvias. Esto viene acompañado a la canalización realizada, que ayuda a un rápido escurrimiento del agua», dice el comunicado de la Municipalidad de Chacabuco emitido este lunes.

«El Intenso trabajo del área de Servicios Públicos, y cuando hay un Estado presente, hizo que después de seis horas drenaran los 100 mm caídos desde la tarde del sábado hasta la madrugada del lunes en Chacabuco,. Hoy podemos mostrar cómo están los barrios periféricos de la ciudad, sin calles anegadas», añade.

«También hay que resaltar que las máquinas del corralón se fueron reparando en este año y medio, y contamos que en la actualidad están en servicio para estar presente en cada planificación de trabajos, y además contamos con convenios a través de los cuales la Provincia envió excavadoras para las canalizaciones en las zonas periféricas y el campo», finaliza la comunicación.