“Tenemos un objetivo: contar con transporte público en Chacabuco»

Así lo expresó el intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, este jueves, en el marco de la llegada del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.

En primer término, se llevó adelante la entrega de cascos de motos, destinadas a la Subsecretaría de Seguridad, con el fin de garantizar su uso, concientizar y reducir los daños en siniestros viales. Además, se entregaron bicicletas con sus respectivos cascos a la Dirección de Deportes para ser utilizadas en distintos programas como Cicloturismo, y también en conjunto a Adultos Mayores.

Además, se gestionaron y entregaron Pases Libres Multimodal a personas con discapacidad, para que puedan viajar de manera gratuita en distintos transportes públicos de la Provincia de Buenos Aires, sumando a un acompañante.

“Es una alegría recibirlo hoy a Martín. Para mí ha sido un orgullo enorme haberlo acompañado en Trenes Argentinos en su Presidencia. Hoy es Ministro incansable que trabaja, que proyecta, que piensa, que hizo una gestión impecable en Trenes Argentinos, de la que Chacabuco y la región se vieron muy beneficiados”, resaltó Golía.

“Queremos destacar la importancia de trabajar en prevención, en concientización y en las medidas de seguridad. También hablamos de cuidarnos al circular, que cuidemos a nuestras familias, que tengamos conciencia. Todo esto tiene que ver con bajar la accidentología, y también trabajar en infraestructura, como proyectamos aliviadores vehiculares, semaforización, invertir en lo que hace a prevención y educación”, añadió el Intendente.

Golía también adelantó: “tenemos un objetivo, que no es una promesa sino un compromiso para trabajar, que es el de contar con transporte público en Chacabuco. Lo venimos hablando con Martín y tenemos el compromiso de conformar la mesa de trabajo para analizar la factibilidad y su realización”.

A su turno, Marinucci habló de las entregas de cascos de motocicletas y también de bicicletas, e indicó que el objetivo “es bajar la siniestralidad vial, como nos pide el Gobernador, Axel Kicillof. Cuando vemos a alguien sin casco no hay que enojarse ni retarlo, sino educarlo. Un siniestro vial en una moto sin casco, de mínima es grave y puede ser fatal”.

También se refirió a los trámites del Pase Libre Multimodal para personas con discapacidad que expide su Ministerio: “Es una credencial que permite viajar de manera gratuita en el Transporte Público en la Provincia de Buenos Aires. Hoy vemos a un Gobierno Nacional que va en contra de los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, que creen que distintos colectivos de la sociedad no deben tener sus derechos garantizados. Desde la Provincia estamos convencidos que es lo primero que hay que hacer, garantizar esos derechos”.