Día histórico para la salud de Chacabuco: Se inauguró el Servicio de Hemodinamia en el Hospital Municipal

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de inauguración del Centro Cardiovascular Chacabuco, que brindará el Servicio de Hemodinamia en el Hospital Municipal, en una articulación público-privada que jerarquiza y amplía el sistema de salud local.

El Centro, especializado en cardiología intervencionista y electrofisiología, está dotado de aparatología de última generación y permitirá que todos los vecinos y vecinas puedan atenderse allí sin necesidad de traslados a ciudades de la región, o de esperar semanas por turnos para estudios, ahorrando tiempo que puede salvar vidas.

“Tener este servicio nos jerarquiza como ciudad, nos jerarquiza como Hospital, uno de los pocos hospitales públicos que cuentan con un servicio de estas características. Muchos pacientes que ya no serán trasladados a otras ciudades para ser atendidos, ganando tiempo y comodidad, además de la certeza de la inmediatez ante la urgencia”, expresó Golía, quien agradeció “a la empresa que decidió invertir en Chacabuco, en momentos donde muchas puertas se cierran en el país, decidieron venir e invertir en nuestra comunidad, y a todo el personal de Salud de Chacabuco, por su gran trabajo”.

“La salud es un derecho para todos los ciudadanos. Por este Hospital pasan quienes tienen más recursos, quienes tienen menos recursos, todos tienen la misma atención y eso nos pone orgullosos como seres humanos”, continuó Golía, quien además resaltó que “es una semana muy importante para la salud de Chacabuco”, con la llegada de un tomógrafo de última generación a través de la Cooperativa Eléctrica, y nuevos insumos para el Hospital a través de su Fundación.

Cabe recordar que, semanas atrás, el Intendente Golía, tras una importante inversión con fondos municipales, inauguró una cámara transformadora de energía que amplió la capacidad energética del Hospital y permitió la puesta en funcionamiento del nuevo Centro.

Por su parte, el Dr. Alejandro García Escudero, Director del Centro Cardiovascular Chacabuco, expresó: “Esta especialidad que tiene una alta visibilidad porque son patologías que se precipitan de forma urgente, al poder concretarse dentro de este centro permite que se acorten y se solucionen en un solo episodio, minimizando tiempos, traslados y grandes incomodidades. Somos parte del equipo del Hospital”.

“Para nosotros hubiera sido imposible de realizar en otro lugar sin el apoyo que recibimos por parte del Gobierno de Chacabuco, de la Cooperativa Eléctrica y del Hospital, que se brindaron de forma increíble para poder concretar esto”, continuó García Escudero, destacando que “quiero agradecer a todos los que participaron, a Alejo Dentella que llevó adelante la obra, al equipo de gobierno que permitió la llegada de un nuevo transformador para ampliar la capacidad eléctrica, y a todo el personal del Hospital”.

La Directora del Hospital Municipal, Dra. Mariela Nawojczyk manifestó: “Es un servicio fundamental porque es una bisagra para la salud cardiovascular de todos nuestros pacientes, y Chacabuco merecía un Centro de esta magnitud. Igualamos el acceso para todos que es lo que más nos interesa”.

Entre otros servicios, el Centro brindará los procedimientos de angioplastias coronarias con colocación de stents; angioplastias periféricas de miembros inferiores y carotídeas; angiografía coronaria, periférica, arterial y venosa; reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI); reparación mitral y tricuspídea percutánea; tratamiento endovascular de cardiopatías congénitas del adulto; estudios electrofisiológicos, ablaciones para fibrilación auricular y otras arritmias; estimulación y marcapasos, con implante de cardiodesfibriladores.

El staff profesional de cardiología intervencionista estará conformado por los Dres. Alejandro García Escudero, Federico Blanco, Rodrigo Blanco, Alejandro Kim y Alberto Gobelet. Por su parte, el staff profesional de electrofisiología está conformado por los Dres. Gustavo Iralde y Claudio Hadid.