Inauguraron el pavimento en el Pasaje 2 de mayo de Chacabuco

El Intendente Municipal del partido de Chacabuco, Darío Golía, junto a la concejala Karina Geloso, encabezaron el acto de inauguración de una nueva cuadra de pavimento, en este caso, en el Pasaje 2 de mayo, entre Liniers y Pasaje Dora Pietranera, perteneciente al Barrio Crucero General Belgrano.

“Es muy grato estar inaugurando esta obra. Siempre es muy lindo inaugurar obras, pero esta en particular era una deuda pendiente, un reclamo de muchos años, un barrio que se hizo con mucho esfuerzo. Parecía imposible, soñamos con esto, comenzamos la primera etapa en calle Liniers, el pasaje, y hoy estamos acá, viendo cómo cambia el barrio”, expresó Golía. Y continuó: “Un barrio que lleva el nombre de Crucero General Belgrano, con un profundo sentido para todos, con el pasaje que lleva por nombre 2 de mayo, por eso quiero hacer mención y homenaje a nuestros Combatientes de Malvinas, a los Tripulantes del Crucero General Belgrano. Hoy nos acompaña, está siempre en el barrio, en cada olla popular, Carlos Daluisio. También quiero agradecer a Lalo Borghetti por tanto trabajo por su barrio”.

El Jefe Comunal destacó que, a pesar del momento complejo y la paralización de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, tanto con recursos de la Provincia de Buenos Aires como recursos propios municipales a través de la Tasa de Infraestructura Urbana y Social (TIUS), se pudo realizar, entre otras obras, 17 nuevas cuadras de pavimento desde el comienzo de la actual gestión.

“Gracias por acompañarnos, por el cariño de siempre. Las obras son importantes, pero lo más importante son ustedes, las familias. Que lo disfruten. En los momentos más difíciles es donde más juntos debemos estar”, finalizó Golía, dando corte junto a los vecinos y vecinas de la cinta inaugural de la calle.