“El Pato es nuestro deporte nacional, tiene que ver con nuestra historia e identidad»

Así lo manifestó el Intendente Municipal de Chacabuco, Dr. Darío Golía, quien participó este sábado de la inauguración del campo de juego de Pato del Centro Tradicionalista “El mojón”, en una ceremonia realizada en las instalaciones de la entidad, ubicada en la intersección de calles Villegas y 179.

Acompañado por los presidentes de la Federación Argentina de Pato, Miguel Ángel Di Pasquale; de “El mojón”, Franco Di Toro; y de la Sociedad Rural de Chacabuco, Alejandro Sciarretta, el Jefe Comunal se dirigió a los presentes manifestando que “el Pato es nuestro deporte nacional, tiene que ver con nuestra historia y con la identidad del pueblo argentino; que lo podamos practicar en Chacabuco en un campo de estas características nos llena de orgullo y satisfacción”.

“La posibilidad de hacer torneos en Chacabuco dentro del marco de la Federación Argentina de Pato, va a generar un movimiento importante de jugadores y de familias que van a venir a presenciar las competencia, lo que significa algo muy positivo para nuestra ciudad. Por otra parte, promover que los jóvenes se inclinen al deporte es una de las características distintivas de nuestra gestión, así que los vamos a seguir acompañando y apoyando para que este predio se mantenga en pleno funcionamiento”, consideró Golía.

Por su parte, Di Pasquale expresó su alegría “por sumar hoy una sede más para la práctica de pato, en una zona de la provincia que no cuenta con demasiados centros donde se practique nuestro deporte nacional. Agradecemos al Intendente por dar una mano en el mantenimiento del campo de juego, ya que este es un deporte amateur”. Por último, la autoridad máxima de la Federación Argentina de Pato hizo entrega al Intendente Municipal de un libro con fotografías y reglamento del pato, destacando que “este es un libro que recorrió el mundo, llevando a distintos puntos del planeta las reglas de este deporte que es un honor siempre difundir”.

Finalizado el acto protocolar, se procedió a un partido inaugural en el que participaron jugadores de Chacabuco y del vecino Partido de Chivilcoy, proyectándose futuros torneos que tendrán como sede a nuestra ciudad.