Farmacias de turno en Chacabuco (domingo 17)

Domingo 17:
Farmacias:
ALEGRE – Avenida Garay y Azcuénaga – Teléfono 2352-538377
ALTA ITALIA – Italia y Castelli – Teléfono 02352-430992
AUGUSTO PASCUAL – Avenida Alsina 315 – Teléfono 02352-450001
BADIA – Almirante Brown y Padre Doglia – Teléfono 02352-428491
BOERO – Avenida Solís y Zapiola – Teléfono 02352-428530
CANE – Padre Doglia y Belgrano – Teléfono 02352-428511
FIGUEROA BLOISE – San Martín 163 – Teléfono 02352-429118
MARINO – Av. Alsina y Zapiola – Teléfono 02352-428508
MORENO – Avenida Garay y San Luis – Teléfono 02352-429825
MUJICA – Avenida Elguea Román 8 – Teléfono 02352-471483
NOBA – Avenida Lamadrid 148 – Teléfono 02352-426698
PACHECO – Santiago del Estero 40 – Teléfono 02352-450118
PALÁ – R. Escalada de San Martín y San Juan – Teléfono 02352-427165
PASCUAL – Belgrano y Salta – Teléfono 02352-451029
SIMONE – Avenida Arenales 122 – Teléfono 02352-45060
VALERO – Andes y Acceso Juan XXIII – Teléfono 02352-470481 Celular: 2352-415142
VESPASIANO – Acceso Hipólito Yrigoyen 479 – Teléfono 02352-4501186
VITA – Avenida Colón 178 – Teléfono 02352-430561
VOELKLEIN – Avenida Vieytes y Santa Fe– Teléfono 02352-470087