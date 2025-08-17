Chascomús: Multitudinaria 6ª edición de Sabores Bonaerenses en la Estación Hidrobiológica

Miles de personas disfrutaron durante dos jornadas de la feria de alimentos más representativa de la provincia de Buenos Aires. Más de 110 puestos con productos regionales y un amplio patio gastronómico le dieron vida a una edición histórica en Chascomús.

Este viernes y sábado, la Estación Hidrobiológica de Chascomús fue sede de la 6ª edición de Sabores Bonaerenses, una feria que ya se consolidó como un evento clave para visibilizar la diversidad de la producción agroalimentaria de la provincia y fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores.

Durante el encuentro, más de 110 productoras y productores de 50 municipios bonaerenses ofrecieron una amplísima variedad de alimentos: desde alfajores, panificados, dulces, conservas, chocolates y frutos secos, hasta chacinados, mieles, productos lácteos, vinos, vermouth, gin y otros licores.

“Sabores Bonaerenses es un espacio para que las productoras y productores de toda la provincia puedan dar a conocer sus productos, comercializarlos de forma directa sin intermediarios y así ofrecer alimentos de calidad a precios accesibles. Esta feria es también una muestra cabal de la diversidad gastronómica bonaerense y de las economías regionales que enriquecen nuestra identidad productiva”, señaló el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Además, destacó el rol de las pequeñas unidades productivas que se suman a la feria: “Si lo hemos podido hacer realidad es por el acompañamiento de los productores y productoras, muchos de ellos pertenecen al programa de PUPAAs. Para nosotros, las pequeñas unidades productivas alimenticias artesanales son una posibilidad de arrancar un camino, un camino donde la producción de alimentos es una parte, pero que fundamentalmente hace al desarrollo. Y cuando uno dice desarrollo, hablamos por supuesto del desarrollo económico, pero también del desarrollo como persona”.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la feria reafirma en cada edición su rol central como plataforma de comercialización, promoción cultural y desarrollo local. En total, desde su creación, ya participaron más de 900 productores y más de 150 mil personas visitaron la muestra en sus distintas ediciones.