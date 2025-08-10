Luisina Giovannini se consagró campeona del el Torneo Internacional de Tenis W35 de Chacabuco

La tenista argentina se impuso en la final a la peruana Dana Guzmán por 6-7, 6-3 y 6-3, obteniendo así esta segunda edición del Abierto de Chacabuco, que reunió a 72 tenistas de todo el mundo.

Previamente, el día sábado, Luisina Giovannini y Marian Gómez Pozuelo Cano derrotaron a Ana Candiotto y Justina María González Daniele, consagrándose campeonas del certamen en dobles.

El Intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, fue el encargado de dar las palabras en el cierre de la competencia, agradeciendo a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), al Club Los Marinos y a todos quienes participaron y trabajaron para la realización de este torneo, que jerarquiza al deporte local, así como también al público que le dio un gran marco.

“Los felicito por la decisión de federalizar este tipo de torneos que promueve y estimula el deporte, para que muchos jóvenes y chicos se enamoren del deporte, se sumen. Desde Chacabuco hemos iniciado la Escuela Municipal de Tenis para que más chicos y chicas puedan sumarse y abrazar el deporte”, manifestó Golía.

Por su parte, César Francis, Secretario de la AAT, agradeció al Intendente por el apoyo del sector público al deporte y al tenis en particular, destacó la organización del Torneo, contando la decisión de la Asociación de llevar adelante las competencias en todo el país. Francis aseguró que Chacabuco ya puede decir que sus torneos internacionales son “una tradición”.

Las finalistas del torneo resaltaron también la organización del torneo, en donde todos quienes participaron estuvieron a disposición del bienestar de las deportistas.

Estuvieron presentes también en la entrega de premios junto al Intendente Municipal, la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso; el Director del Torneo, Maximiliano Rodríguez; el Director de Deportes, Jorge Giménez; Eduardo Palasciano, responsable del Departamento de Profesionales de la AAT; y Hugo Torcassi, de la Subcomisión de Tenis del Club Los Marinos.