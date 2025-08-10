La colectividad boliviana de Chacabuco “Simón Bolívar” festejó el bicentenario de Bolivia

La ceremonia tuvo lugar en el complejo deportivo y social de la colectividad, ubicado en calle Andrés de Vera continuación, contó con la presencia de colectividades bolivianas de otros distritos como las de Chivilcoy y Pergamino, e incluyó una ceremonia protocolar, shows artísticos de folklore típico del altiplano y un torneo relámpago de fútbol.

El Jefe Comunal de Chacabuco encabezó las alocuciones junto a la presidenta de entidad organizadora, Gladys Ontiveros, y manifestó: “es muy grato compartir los festejos por la decisión histórica que tomaron los patriotas de ese entonces de independizarse de unos de los enclaves coloniales que había en América. El eco de la lucha de Simón Bolívar, la de Antonio José de Sucre y Juana Azurduy, se abrazan hoy con la de San Martín, Belgrano y la de tantos otros latinoamericanos que trabajan por una América más libre, justa y soberana”.

Por su parte, Ontiveros agradeció “el acompañamiento permanente de Darío (Golia) siempre apoyando y ayudando a la comunidad en el desarrollo de actividades conjuntas entre bolivianos y argentinos, facilitando, entre otras cosas, la gestión para la llegada de Consulado Boliviano móvil, agilizando trámites y acercándolos a nuestra gente. Chacabuco hoy nos abraza para poder sentirnos hermanos en una fecha tan relevante para todos nosotros”, concluyó.