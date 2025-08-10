Elecciones 2025: En un escenario de paridad, Fuerza Patria sacaría una leve ventaja en la Provincia

Una encuesta realizada en exclusiva por Proyección Consultores para Tiempo Argentino reveló que, a cuatro semanas de las elecciones del 7 de septiembre, en las que se votarán legisladores locales en la Provincia de Buenos Aires, el frente Fuerza Patria mantiene una leve ventaja en intención de voto sobre La Libertad Avanza. Esa distancia, que es de menos de un punto, está dada por la diferencia de entre 15 y 20 puntos que el peronismo le saca a los libertarios en la Tercera Sección Electoral y que compensa el número a nivel provincial.

El estudio de opinión pública fue realizado entre el 24 de julio y el 5 de agosto entre mayores de 16 años de las ocho secciones electorales, a quienes se les consultó a qué espacio político votarían si las elecciones fueran hoy y cuáles son los problemas del país que más les preocupan. El trabajo se basa en 6089 casos efectivos, tiene un margen de error de 1,24% y un nivel de confianza del 95 por ciento.

La encuesta de Proyección arrojó un resultado de virtual empate técnico: 38,1% de intención de voto para Fuerza Patria, la alianza que tiene como cabeza de la campaña al gobernador Axel Kicillof, contra 37,3% para La Libertad Avanza, el frente político con el PRO que lidera el presidente Javier Milei.

El tercer lugar es para Somos Buenos Aires, el espacio de la UCR más aliados como Elisa Carrió y Florencio Randazzo, con 6,1% de intención de voto, mientras que en el cuarto puesto aparece el Frente de Izquierda-Unidad con el 3 por ciento. El 2,9% vota a otras expresiones políticas; el 4% se inclina por el voto en blanco y el 8,5% no sabe aún a quién va a votar.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/