Así lo manifestó el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, quien encabezó este sábado el acto conmemorativo por los 20 años de la creación de la Galería de Arte, ubicado en el primer piso del Teatro Italiano.

Este espacio, inaugurado durante la primera gestión de Golía en 2005, nació con el objetivo de expandir los horizontes de la cultura local y contar con un refugio para los artistas chacabuquenses, así como también para exposiciones nacionales e internacionales. En esta celebración, se inauguró una Exposición Aniversario con obras de más de 40 artistas chacabuquenses.

A lo largo de este tiempo, fueron 135 las exposiciones de artistas locales, 144 de artistas nacionales y otras 4 de carácter internacional. Desde 2009 funciona en esta planta baja la Fotogalería Meridiano 0º, espacio que se dedica a la exposición permanente de fotografías. Además, en 2011, en la segunda gestión del Dr. Golía, se llevó adelante la remodelación de la sala teatral.

“Me parece que fue ayer cuando visitamos la Sociedad Italiana, y nos planteaban la necesidad de recuperar este espacio, que estaba vallado, cortando la Av. Alsina, a punto de ser demolido. Era algo utópico, muy difícil, y cuando nos tocó asumir, a cada funcionario, Ministros que visitaban Chacabuco lo traíamos acá, le pedíamos por este proyecto. Luego un ministro del Interior nos dio una mano para la primera etapa, luego Cristina Álvarez Rodríguez nos dio para una segunda etapa, también con la colaboración de la Sociedad Italiana. Avanzamos con la tercera etapa, golpeamos puertas, gestionamos y pudimos lograrlo”, relató Golía en el inicio de su alocución.

“En ese momento la convocamos a Cecilia (Bodanza), y lo que le pedimos es que sea un espacio abierto, plural, para todos y ha cumplido con creces ese objetivo. Agradezco a todos los artistas que han engalanado esta Galería. La cultura, el deporte, la educación son la base fundamental de nuestro pueblo”, continuó el Intendente.

La Directora de la Galería de Arte, Cecilia Bodanza, expresó por su parte: “Es un momento muy emotivo, para mí, que estoy desde el inicio en este lugar. Hace 20 años Darío me propuso este desafío, y no sabía bien si esto se iba a poder llevar adelante. Conté con el apoyo incondicional de Silvia Ceres en aquel momento y en este tiempo creo que hemos logrado reunir artistas de la ciudad, del país y del mundo”. “Es un orgullo haber podido sostener a lo largo de todos estos años un espacio que sea exclusivamente para las artes visuales, como se planteó Darío desde el primer momento”, añadió.

Tras los discursos, los y las presentes disfrutaron de un brindis. La Muestra Aniversario estará en exposición hasta el próximo domingo 31 de agosto y se podrá visitar de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:30; y sábados y domingos a partir de las 19:00 y hasta el cierre de la sala.

El Intendente Municipal estuvo acompañado, además de los ya mencionados, la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; el Presidente de la Sociedad Ítalo-Argentina de Socorro Mutuo Chacabuco, Carlos Dicundo; el concejal, Santiago Carnaghi y el Consejero Escolar, Ignacio Suárez, entre otras autoridades presentes.