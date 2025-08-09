Jornada de cicloturismo y ciclismo en Chacabuco

Este sábado, en Chacabuco se desarrolló una doble jornada ciclística.

En primer lugar, se llevó adelante una nueva jornada del proyecto de Cicloturismo Solidario «Uniendo Escuelas», organizado en conjunto entre la Dirección del Parque Recreativo, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar de Chacabuco. En esta oportunidad, decenas de ciclistas recorrieron un total 25 kilómetros, siendo recibidos en la Escuela Primaria N° 3 para luego retornar al punto de salida. Allí, el Intendente Municipal, Darío Golía, destacó la importancia de los encuentros en familia y de la difusión del deporte recreativo. El jefe comunal estuvo acompañado por el Director del Parque Recreativo, Sebastián Papadá; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; y el Director de Deportes, Jorge Giménez.

Más tarde en la Pista de Ciclismo Municipal se disputó la segunda fecha del Torneo Provincial Infanto-Juvenil, que contó con la participación de ciclistas de distintos municipios bonaerenses. Además, los niños y niñas de la Escuela Municipal de Ciclismo realizaron una carrera simbólica. Allí se hizo entrega de cascos para ciclistas tras un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En la oportunidad, Golía resaltó la importancia de «poder tener este tipo de competencias en Chacabuco, que los niños y jóvenes puedan ver y disfrutar de estos eventos deportivos, en este caso del Ciclismo, también como pasa actualmente con el Torneo Internacional de Tenis, y otros eventos con los que hemos contado. El deporte es prioritario en nuestra agenda, tener la oportunidad de brindar más y mejores opciones a todos, como también sucede con nuestras Escuelas Municipales de Deporte».