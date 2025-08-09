ATE Chacabuco realizó el sorteo de lotes a sus afiliados

Este viernes por la noche, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Chacabuco, en su nueva sede de calle Reconquista y Maipú, realizó el sorteo de terrenos correspondiente al programa Chacabuco para Todos II, otorgados por el Municipio.

Horacio Calarco, Secretario General del gremio, junto a la comisión directiva, recibieron al Intendente Darío Golía, quien estuvo acompañado por el Asesor Letrado, Matías Sassoni; el Jefe de Compras, Fabián Cattaneo y la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, Lorena Nicola.

“Es una alegría poder compartir con todos ustedes este sorteo, haciendo referencia que no es un regalo, que cada uno de los adjudicados van a pagar una cuota mensual muy accesible para poder tener ese pedacito de tierra, el cual es de suma importancia para acceder en un futuro a la casa propia, porque lo más importante es tener el terreno, siendo la base para construir una vivienda”, expresó Golía.

El sorteo se realizó con bolillero y la certificación ante Escribana Pública. Los afiliados, debían estar presentes al momento del comienzo del sorteo. Los beneficiarios titulares fueron veinte trabajadores municipales, y otros veinte quedaron como suplentes. Una vez entregada la documentación se va a realizar un cruce de datos de los titulares para saber si no hay ningún tipo de restricciones para la adjudicación.