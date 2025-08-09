ATE Chacabuco realizó el sorteo de lotes a sus afiliados

Mates y Noticias

Este viernes por la noche, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Chacabuco, en su nueva sede de calle Reconquista y Maipú, realizó el sorteo de terrenos correspondiente al programa Chacabuco para Todos II, otorgados por el Municipio.

Horacio Calarco, Secretario General del gremio, junto a la comisión directiva, recibieron al Intendente Darío Golía, quien estuvo acompañado por el Asesor Letrado, Matías Sassoni; el Jefe de Compras, Fabián Cattaneo y la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, Lorena Nicola.

“Es una alegría poder compartir con todos ustedes este sorteo, haciendo referencia que no es un regalo, que cada uno de los adjudicados van a pagar una cuota mensual muy accesible para poder tener ese pedacito de tierra, el cual es de suma importancia para acceder en un futuro a la casa propia, porque lo más importante es tener el terreno, siendo la base para construir una vivienda”, expresó Golía.

El sorteo se realizó con bolillero y la certificación ante Escribana Pública. Los afiliados, debían estar presentes al momento del comienzo del sorteo. Los beneficiarios titulares fueron veinte trabajadores municipales, y otros veinte quedaron como suplentes. Una vez entregada la documentación se va a realizar un cruce de datos de los titulares para saber si no hay ningún tipo de restricciones para la adjudicación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *