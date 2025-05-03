Recordaron a los caídos y sobrevivientes chacabuquenses del ARA General Belgrano con un locro popular

El tradicional “Locro popular” en homenaje a los sobrevivientes y a los caídos en el hundimiento del ARA General Belgrano se realizó al mediodía en la calle 2 de mayo del barrio que lleva el nombre del crucero hundido.

El encuentro estuvo a cargo de Eduardo “Lalo” Borghetti, quien es el inspirador y realizador cada año de elaborar la comida y armar esta jornada en la que participan invitados y vecinos del lugar. Allí estuvo presente el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía.

Cabe destacar que en esta fecha recordatoria, tanto organizadores, como las vecinas y vecinos, reciben con afecto y cariño a Carlos Daluisio, sobreviviente del hundimiento, y junto a él recuerdan y le rinden un sentido homenaje a los caídos y sobrevivientes de ese fatídico 2 de mayo, en el marco de la guerra por las Islas Malvinas.