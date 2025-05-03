Las máquinas de Servicios Públicos de Chacabuco trabajan en el campo y la ciudad

El Subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, Raúl Sosa, comentó que durante la semana, incluyendo el feriado del viernes 2 de mayo, trabajaron en simultáneo desplegando todas las maquinarias del área para la reparación de los caminos rurales hacia la localidad de Irala; el camino «de Lobosco»; una parte del que lleva a la estación Membrillar; en ruta 7 km 214,5; y también se continúa con el alteo y cuneteo sobre la ruta provincial 42.

Asimismo trabajaron en la colocación de tubos de desagüe en calle Artigas y Bandera Argentina, y siguieron con la limpieza de calles, arreglos, barrido y juntada de hojas en el casco urbano.

Por otra parte, el funcionario explicó que durante la semana venidera estarán trabajando en simultáneo en «Los cuatro caminos», en inmediaciones al campo de Pennini, con otro tramo del camino a Membrillar y seguirán con las tareas en la ruta 42, a la vez que irán cumpliendo con los pedidos de reparación de calles en la ciudad.