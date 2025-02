Universidades: gremios docentes proponen un paro de entre 48 y 72 horas para el 17 de marzo

Tras semanas de consultas en los sindicatos de base, el Plenario de secretarias y secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) definió llevar al Frente Sindical de las Universidades la propuesta de un paro de entre 48 y 72 horas a realizarse el 17 de marzo, en conjunto con el resto de las federaciones nacionales.

“La situación salarial de la comunidad docente universitaria es escandalosa y sin embargo hasta el momento no hemos sido convocados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. No ha habido ningún avance a nivel formal. En paralelo, se publicaron los aumentos salariales previstos: 1,5% en febrero sobre el mes de enero, y 1,2% en marzo sobre febrero. Lo que da como resultado una pérdida de más del 70% de nuestros salarios desde diciembre de 2023”, dijo el secretario General de Conadu, Carlos De Feo. “Además, han recortado fondos de investigación, muchos vinculados a articulaciones de las universidades con los territorios donde están ubicadas. En este contexto, no podemos comenzar el año”, planteó De Feo.

El Plenario consensuó la necesidad de continuar y profundizar el plan de lucha por las críticas condiciones laborales de la docencia universitaria. Además, “obras sociales desfinanciadas, imposibilidad de capacitarse por el recorte del Gobierno Nacional y jubilaciones de pobreza que empiezan a generar una oleada de renuncias en el sector”. Esto, que impacta a nivel general en las universidades nacionales de todo el país, sigue el comunicado, “se vuelve particularmente grave en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, con la vulneración de la autonomía universitaria y el no pago de salarios a docentes y nodocentes desde hace más de un año”.

Así, los sindicatos nucleados en Conadu resolvieron: paro con cese de actividades el 17 marzo con una duración de entre 48 y 72 horas a definir con el conjunto de las federaciones nacionales.

