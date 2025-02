«A México se le respeta, no somos colonia ni protectorado de ningún país»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido respeto a su nación, recordando que no es colonia ni protectorado de ningún país, durante un discurso pronunciado este lunes en la Ciudad de México con motivo del Día de la Bandera.

«Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros, o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no, desde que llegó la Transformación al Gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país», declaró.

En este punto, la mandataria destacó que hace unos días envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución y dejar claro al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, así como que su pueblo no permite la violación de su soberanía.

«La iniciativa establece que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo», explicó Sheinbaum.

«Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables», concluyó la mandataria.

Fuente: https://actualidad.rt.com/