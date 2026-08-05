La cosecha de maíz está frenada en el sudeste bonaerense

Según el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la recolección con destino a grano comercial alcanzó el 69,8% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 79,4 quintales por hectárea.

El mayor freno continúa localizado en el sudeste de Buenos Aires, donde la persistencia de una elevada humedad ambiente impide el secado normal de los granos. En muchos lotes, el maíz todavía no alcanza los niveles de humedad requeridos para ingresar con las cosechadoras, lo que mantiene un retraso importante respecto de los promedios históricos para fines de julio.

En contraste con otras regiones, a medida que se incorporan planteos tardíos a la cosecha en los Núcleos Norte y Sur y en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, los rindes relevados continúan mostrando resultados consistentes con las expectativas iniciales de la campaña.

Ese desempeño permite sostener, por el momento, la proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas, un volumen que mantiene al maíz como uno de los principales aportantes de la cosecha gruesa argentina.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/