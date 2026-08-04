Básquet: Luego de su victoria en Chivilcoy, Porteño de Chacabuco se juega este viernes la continuidad en el Pre Federal

Este viernes, desde las 21:15, en el Gigante del Centro, El Decano de Chacabuco irá por el avance a la siguiente fase en el Torneo Provincial de Clubes, luego de ganar, el domingo, el primer partido del repechaje ante Gimnasia de Chivilcoy por 73 a 65, y después de haber sufrido bastante en el primer tiempo en el que el local se hizo fuerte.

Luego, el buen juego de Porteño y el goleo, principalmente de Martín Sekul, que marcó 21 tantos, le permitieron finalmente ganar por 8 puntos de diferencia y esperar con cierta tranquilidad a la revancha. De esta manera, el equipo de Rodrigo Senra está a un paso de seguir en el campeonato y, en caso de no ganar en este segundo partido, el tercero también lo jugará en Chacabuco.

Por Porteño jugaron: Gino Ferraro 8, Alejo Levato 0, Santiago Giraudo 5, Tomás Palomero 12, Andrés Mateo Bentancour 0, Augusto Gennero 8, Tomás García 2, Emanuel Martínez Jahns 11, Martín Sekul 21, Bautista Monzón 0, Agustín Zotarelli 2, Agustín Acuña 4. Los árbitros fueron Juan Tenaglia y Elías Piacentini.

Informe: Javier Galante