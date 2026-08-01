Misión del Clero 2026: El Intendente de Chacabuco recibió al Arzobispo Jorge Eduardo Scheinig

Darío Golía, recibió este viernes en su despacho al Arzobispo Metropolitano de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, en el marco de la Misión del Clero 2026, un encuentro misionero y pastoral diocesano que se desarrolla en Chacabuco entre el 28 de julio y el sábado 1° de agosto.

La misión reúne a más de 30 sacerdotes, diáconos y obispos de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, quienes, junto a su arzobispo, participan de distintas actividades pastorales con sede en la parroquia de los Santos Arcángeles de Chacabuco.

Durante el encuentro, el jefe comunal dio la bienvenida a Monseñor Scheinig, quien estuvo acompañado por Raúl Moretto titular de la parroquia anfitriona, y por el párroco Darío Kling, de la parroquia San Isidro Labrador. También participaron el secretario general, Gustavo Masci; la secretaria de hacienda, Natalia Garraza y el secretario de la Cooperativa Eléctrica, Juan Manuel Golía.

Golía destacó la importancia de la misión pastoral y expresó: «Esta misión es muy importante porque lleva una palabra de esperanza, de aliento, de fe y un abrazo a muchas personas que están atravesando momentos difíciles. Es muy valioso que hoy tengamos una Iglesia presente, acompañando y abrazando a las familias de Chacabuco. Para nuestra comunidad es un orgullo que Monseñor Jorge Scheinig acompañe y conduzca esta misión en nuestra ciudad».

Por su parte, el Arzobispo explicó que la Misión del Clero se realiza una vez por año y constituye un espacio de encuentro, reflexión y evangelización para sacerdotes y diáconos de la arquidiócesis. «A partir de la invitación del padre Raúl Moretto, lo conversamos en el Consejo Presbiteral y decidimos reunirnos en Chacabuco para caminar y compartir la misión en los barrios comprendidos dentro de la jurisdicción de la parroquia de los Santos Arcángeles», señaló.

La Misión del Clero 2026 contempla visitas a los vecinos, encuentros comunitarios, celebraciones religiosas y diversas actividades pastorales, fortaleciendo el vínculo entre la Iglesia y la comunidad, con un mensaje de cercanía, esperanza y solidaridad.