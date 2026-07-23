Pampa Energía cierra la única planta de caucho sintético del país

Pampa Energía informó al sindicato de los petroquímicos que dejará de producir en su planta de caucho sintético de Puerto San Martín, la única que quedaba activa en el país. La decisión deja en vilo a más de 140 puestos de trabajo. El anuncio desató un nuevo conflicto gremial dado que la empresa pretende desvincular al personal mediante retiros voluntarios.

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