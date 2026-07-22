El Municipio de Chacabuco solicita colaboración para el cuidado de los caminos rurales

Mates y Noticias
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La Municipalidad de Chacabuco solicita la colaboración de transportistas, productores agropecuarios y contratistas rurales para preservar el estado de los caminos rurales.

Se ruega no circular mientras se registren lluvias, ni inmediatamente después de las mismas, con maquinaria pesada, tractores y camiones, ya que en esas condiciones los caminos son especialmente vulnerables y su tránsito provoca importantes deterioros.

Este pedido tiene como objetivo cuidar una infraestructura fundamental para toda la comunidad rural, evitando daños que luego demandan un gran esfuerzo y una importante inversión para su reparación.

La colaboración y el compromiso de todos son fundamentales para mantener los caminos en condiciones y garantizar la conectividad de los vecinos y la producción.

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