La CGT retoma la protesta callejera: el miércoles acompañará a los jubilados

Con la consigna «Hacé como el Diego, marchá con los jubilados», la CGT ya promociona lo que será el reinicio de sus protestas contra la gestión libertaria. Las medidas se extienden hasta noviembre y confluirán en el quinto paro general contra la gestión libertaria de Javier Milei.

«Hay personas que siguen marcando el camino, de qué lado hay que estar. Voces que nacen del pueblo, porque sólo el pueblo sabe reconocer una injusticia cuando la tiene enfrente», señala la publicación.

Y agrega: «Este miércoles marchamos junto a las y los jubilados. Contra quienes han amasado fortunas evadiendo aportes patronales, condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a un futuro de desprotección. Marchamos del lado de quienes trabajaron toda una vida y no han recibido, por parte del Gobierno, más que abandono y represión».

Además, con la consigna «Hacé como el Diego, marchá con los jubilados», concluyen: «Defender a las y los jubilados es defender la dignidad del pueblo trabajador, la memoria de nuestras luchas y un futuro digno».

La de este miércoles 22 de julio, apenas terminado el Mundial será la primera protesta de un plan de lucha escalonado, pactado con las dos vertientes de la CTA y la UTEP, que se extiende hasta noviembre y apunta a construir un paro general contra la reforma laboral de Javier Milei.

El plan ratifica la alianza entre la CGT, las dos CTA y la UTEP, que a partir de ahora actuarán en conjunto en cada instancia del cronograma.

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