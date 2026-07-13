13 de julio. Día del Trabajador de la Energía Eléctrica

Este día se celebra en recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 organizaciones gremiales.

La fecha fue instituida un año después, en agosto de 1949, cuando la entidad federativa consigue la personería gremial y sesiona el primer congreso ordinario en la ciudad de Rosario. El 31 de agosto de ese año firman el primer Convenio Colectivo de Trabajo de alcance nacional con el sector eléctrico y se instituye el 13 de julio como Día del Trabajador de la Electricidad.