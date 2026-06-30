Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, este martes 30, en Rosario, se inicia una nueva edición del Seminario Anual de la Cadena de la Soja, una jornada estratégica que convocará a referentes de toda la cadena productiva, industrial, científica e institucional del país.
NOTA RECOMENDADA:
Hoy se realiza en Rosario la edición 2026 del seminario Acsoja
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