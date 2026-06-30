Otros 100 estudiantes de Chacabuco visitaron la Legislatura provincial

Con la participación de 100 estudiantes de escuelas secundarias de Chacabuco, finalizó una nueva edición del programa “Democracia en Acción: del Aula al Recinto”, una iniciativa impulsada por la diputada provincial Micaela Olivetto.

Ya son 300 los estudiantes que visitaron la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, recorrieron el Palacio Legislativo y participaron de una simulación de sesión dentro del recinto, ocupando las bancas de los legisladores para debatir, defender y votar proyectos elaborados previamente en sus escuelas. Las propuestas abordaron problemáticas que atraviesan a las juventudes y a sus comunidades, entre ellas, el acceso a la salud, corredores escolares seguros, mantenimiento de caminos rurales, promoción de salud mental en instituciones educativas, control del arsénico en el agua, uso responsable de celulares en las escuelas, demostrando el compromiso y la capacidad de las y los jóvenes para pensar políticas públicas que mejoren la vida de los bonaerenses.

“Democracia en Acción es un programa del que no puedo estar más orgullosa. Ver a 300 estudiantes de Chacabuco sentados en las bancas de la Cámara, proponiendo ideas, debatiendo con respeto y construyendo consensos, nos confirma que cuando se generan oportunidades, las juventudes participan, se comprometen y tienen mucho para aportar”, expresó Olivetto.