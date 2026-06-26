Unas doscientas personas de Chacabuco pasaron por el Operativo DNI

El Intendente Darío Golía, encabezó el acto de bienvenida a los niños, niñas y vecinos en general que acudieron este jueves al SUM de la Escuela Normal en un nuevo Operativo Documentario realizado en nuestra ciudad.

“En primer lugar agradecer por este operativo, a Julieta Garello, junto a la Provincia, por esta doble jornada de trabajo con el Operativo de Documentación. A la Jefatura Distrital y al Consejo Escolar, por poder trabajar junto a las escuelas. Es un programa para aprovechar, queremos estar cerca de cada familia, facilitar los trámites, y mejorar día a día”, expresó Golía.

Además, el Jefe Comunal recordó a los presentes que este viernes, desde las 9:00, estará desarrollándose una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el CIC La Ilusión (La Rioja y Artigas) en donde, además del operativo de documentación, estarán las distintas dependencias municipales asesorando a los vecinos, así como también una jornada de Vacunación Antigripal de IOMA y la llegada del REPOC para instituciones.