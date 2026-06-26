“Defender la bandera es pensar siempre en el que tenemos al lado”

Así lo manifestó el Intendente Darío Golía, quien encabezó este jueves el acto de promesa de lealtad a la bandera de alumnos y alumnas de Chacabuco, llevado a cabo en la Plaza Belgrano.

“Hoy recordamos a Manuel Belgrano, uno de los más grandes próceres de la historia nacional, que lo recordamos por la creación de la bandera, pero que fue mucho más que eso: abogado, economista, militar que defendió nuestra soberanía, que pensaba un país distinto, con mucha educación, con defensa de los intereses nacionales y un país industrializado”, comenzó en su alocución Golía, quien además, homenajeó a los Héroes de Malvinas presentes en el acto.

“Debemos defender a la bandera todos los días, que nos representa y nos llena de orgullo. Ese debe ser el sentimiento de siempre, pensar en el que tenemos al lado, para que nuestros hermanos vivan un poquito mejor. Por eso esta promesa de lealtad que hoy hacen es eso, tiene que ver con nuestra Argentina, con nuestros hermanos. Es la bandera de cada uno de nosotros, que flamea en las escuelas y plazas de Chacabuco, de nuestros hospitales, nuestras instituciones, nuestra Policía, nuestros Bomberos, nuestros docentes, nuestros trabajadores del campo y la ciudad, la bandera de Messi, de Diego Maradona. ¡Viva Argentina, viva nuestra Bandera, viva la educación pública y viva la Patria!”, cerró en su discurso el Intendente.