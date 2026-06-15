Colombia: De la Espriella y Cepeda cerraron sus campañas rumbo al balotage del próximo domingo

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Los candidatos a la presidencia de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el aspirante de la izquierda Iván Cepeda, protagonizaron este domingo sus respectivos cierre de campaña de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio, cuando la nación elegirá quién representará al país durante los próximos cuatro años tras el mandato de Gustavo Petro.

NOTA RECOMENDADA:

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