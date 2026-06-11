Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco jugará el desempate el martes 16 ante Sarmiento

Por el torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol, donde se está jugando la etapa de play-off, cuartos de final, Porteño de Chacabuco obtuvo una gran victoria el martes por la noche en Junín y logró empatar la serie ante Sarmiento de aquella ciudad.

El Decano, que había terminado segundo en la etapa clasificatoria detrás de San Martín, perdió el primer encuentro jugado en el Gigante del Centro. Sin embargo, en la revancha, disputada en el gimnasio Roberto Juan Macario, el equipo de Rodrigo Senra hizo un gran juego y logró cerrar el partido con un resultado de 70 a 55.

El próximo martes se estará jugando el tercer partido y el que gane jugará semifinales contra Ciclista de Junín, equipo que eliminó a 9 de julio de la misma ciudad.

Informe: Javier Galante