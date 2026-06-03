3 de junio. Día Día del Inmigrante Italiano

El 3 de junio en nuestro país se celebra el Día del Inmigrante Italiano al recordar el nacimiento de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera e hijo de un inmigrante italiano, Domingo Belgrano y Peri, y de una argentina, María Josefa González Casero.

A través de la Ley N° 24561, se estableció el Día del Inmigrante Italiano, en reconocimiento a los italianos que han enriquecido el patrimonio espiritual y material de la Argentina.

El lenguaje, las costumbres, las comidas, la música, las danzas, llevan sus entrañables huellas. La celebración de este día es un justo reconocimiento a los miles de italianos que durante dos siglos dejaron su patria natal para venir a estas tierras a forjar un futuro, formar sus familias y contribuir al crecimiento de nuestra Nación.