Diputados bonaerenses saltaron la grieta para defender la Zona Fría: todas las voces

En la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados bonaerense, bloques políticos de todos los colores dejaron de lado sus diferencias partidarias y se unieron para rechazar los cambios que el gobierno de Javier Milei impulsa contra el Régimen de Zona Fría, que deja a 77 municipios de la provincia de Buenos Aires sin subsidio de gas.

Tal como se anticipaba en la previa, ni el PRO ni La Libertad Avanza, dos sectores que acompañaron la medida que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada, dieron el visto bueno para que los proyectos de rechazo de la Zona Fría entren al temario de la sesión de este viernes.

En ese contexto, varios diputados que impulsaron esas iniciativas para repudiar el recorte de Milei a la Zona Fría hicieron uso de la palabra con el objeto de defender la política que contempla una serie de descuentos en el pago de la tarifa de gas para las regiones que tienen un alto nivel de calefacción por las bajas temperaturas de la zona.

Alexis Guerrera: “Los diputados tenemos que dejar de lado las diferencias y defender al pueblo”.

“Con el argumento del equilibrio fiscal o con el déficit cero, vienen ocurriendo cuestiones que va incrementando más el déficit social. La reducción de la Zona Fría tiene el objetivo primordial de apuntar contra la provincia de Buenos Aires. Los legisladores tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y defender al pueblo”

“Creo que hay una intención deliberada de quitarle recursos al Gobierno de la provincia, como pasó con los fondos para Educación y Salud, y cuando se bajaron recursos de transferencias automáticas pese a la inconstitucionalidad de la medida. Con el slogan de que no hay plata, se paró un tramo fundamental del gasoducto Néstor Kirchner, una inversión de USD 1.700 millones. Este año vamos a importar de gas un total de USD 1.300 millones y se están proponiendo condonaciones de deuda a las distribuidoras de energía”.

Garciarena: “El recorte de Zona Fría es más un ‘motosierrazo’ que una política para cuentas fiscales”

“Escuché con atención la postura del oficialismo nacional y es contradictorio con lo que expuso hoy el miembro informante de La Libertad Avanza (Oscar Liberman) en esta Cámara. Hace una combinación complicada con el apartado climatológica con la cuestión social”.

“La conclusión de la modificación de la ley es que Zona Fría va a ser Patagonia, Malargüe y la Puna. Entonces uno puede pensar que un trabajador de la provincia se le va a quitar el subsidio y un empresario que tenga una casa en Cumelén (Villa La Angostura) lo va a mantener. La discusión de Zona Fría en la previa del invierno parece más un ‘motosierrazo’ que una política en beneficio de las cuentas fiscales”.

Andrés De Leo: “El oficialismo nacional maneja cifras inexactas en su discurso”

“El oficialismo nacional maneja cifras inexactas en su discurso. El Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas se financia con el 7,5% de la tarifa del gas que abonan todos los argentinos. El Gobierno argumentó que la ampliación de la Zona Fría de 2021 desfinanció dicho fondo y provocó la financiación a partir de aportes del Tesoro”.

“El Presupuesto para este año proyectó que el Fondo Fiduciario iba a estar compuesto por $700.000 millones, de los cuales $450.000 millones iban a ser con parte de aportes del Tesoro nacional. En 2025, el informe de Economía nos indica que el fideicomiso para subsidios tuvo una recaudación de $491.000 millones, de los cuales sólo $40.000 millones fueron aportes del Tesoro. No se explica la ampliación de esa cifra a $450.000 millones para este año”.

Alejandra Lordén: “Tener que elegir entre alimentarse o calefaccionarse no debería ser una opción”

“Hay que advertir esta media sanción de ley contra la Zona Fría, sobre lo que sucede con estos 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, con estos más de 7 millones de bonaerenses que van a pagar en sus meses más duro de frío un 100% más de tarifas de gas, justo en el momento en que el frio en mayo se hizo sentir y mucho.

“Siempre la ligan las clases y las edades más vulnerables, como son los menores y los ancianos, que no se evitan estas bronquiolitis, estas neumonías, este agravamiento de las enfermedades crónicas como el cáncer, la hipertensión, la diabetes. Tener que elegir entre alimentarse o calefaccionarse entre estos meses no debería tener que ser una opción”.

Matías Civale: “A mi me duele cuando hablan de la Zona Fría como un ‘subsidio bobo’”

“Provengo de una de las ciudades más frías de la provincia, como es Tandil. Soy de aquellos que creen que la voz de la comunidad siempre es más fuerte que el grito de un líder autoritario. No es la primera vez que se intenta derogar la ley que amplió el régimen de Zona Fría. No es un privilegio, no es un derecho divino. La ley en 2021 contó con un gran acompañamiento porque reflejaba la búsqueda de una equidad”.

A mí me duele cuando algunos concejales hablan de ‘subsidio bobo’, desde que salió la normativa está la posibilidad de que cualquier usuario pueda renunciar a ese subsidio y ninguno de esos concejales renunciaron al beneficio. En paralelo, se le buscan perdonar más de USD 2.000 a las dos principales distribuidoras eléctricas del país. Siempre perjudican a los que menos tienen y benefician a los privilegiados.

Silvana Vaccarezza: “No se sabe qué va a pasar con el fondo para costear la Zona Fría”

“Tenemos un Gobierno que se enamoró del déficit cero, ¿pero a costa de qué? A costa de los jubilados, de la educación, de la salud, de la obra cero, tenemos rutas que no se pueden transitar ya. Así es fácil tener déficit cero. ¿Qué se va hacer con ese fondo para financiar estos subsidios? ¿Va a tener el mismo fin que el Fondo Vial, que el Fondo Hídrico?

“Cada vez que los bonaerenses pagamos gasoil estamos pagando un impuesto para obras viales, para hacer nuevas rutas o mantenerlas, y cada vez que pagamos nafta o gas natural licuado, estamos pagando impuestos para obras hídricas. No se sabe qué va a pasar con este fondo que se creó para subsidiar el gas natural de los hogares, espero que no vaya a pasar como estos dos fondos que se siguen cobrando los impuestos mientras el dinero no va a donde corresponde”.

Christian Castillo: “El ajuste de Zona Fría es un robo a los bolsillos bonaerenses”

“Estamos ante un desfalco, un robo descarado a los bolsillos de más de 1.000.000 de hogares de la provincia, que van a tener que abonar una cifra superior. En la misma ley que va a tratar el Senado, se van a entregar casi USD 1.900 millones a Sudamerican Energy, que controla Edenor”

“Los diputados nacionales de la provincia que avalaron esto, ¿cómo van a ir a recorrer los distritos bonaerenses? Es un nuevo golpe al bolsillo del pueblo, van a ser tarifas impagables con una economía que no alcanza a la mayoría de las familias que sufren en paralelo los aumentos de otros servicios cuando la suba del salario no llega ni a la mitad de la inflación”.

Fuente: https://diputadosbsas.com.ar/