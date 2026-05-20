La alimenticia Alijor paga los salarios a sus 160 trabajadores en 8 cuotas

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La empresa Alijor, que produce tapas de tarta y empanadas, paga en 8 cuotas los salario de sus 160 trabajadores. «Durante un mes y medio incluso, no nos depositaron nada y después de que marchamos a la casa del dueño, recién ahí nos pagaron lo adeudado”, denunció Nicolás Viñas, trabajador de Alijor y delegado congresal ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

NOTA DESTACADA:

Se profundiza la crisis y la alimenticia Alijor paga los salarios en 8 cuotas a sus 160 trabajadores

 

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