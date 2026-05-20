Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco consiguió un gran triunfo en Junín

Por una nueva fecha 11 del campeonato Apertura Sergio Larry Longo,que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol, Porteño de Chacabuco dio nuevamente una muestra de carácter y personalidad ganando en la bola final por 77 a 76, como visitante, a 9 de julio. El encuentro se disputó en el estadio Rodolfo Paloma, el «Obelisco» como se lo conoce.

En un partido para el infarto, nuevamente Porteño, sobre el final, pudo quedarse con la victoria, en un partido que, como el resultado lo indica, fue de trámite muy muy parejo, con un tiempo para cada uno. En la primera parte, 9 de julio jugó mejory se fue al descanso con una ventaja de 38 a 31. En el segundo tiempo, Porteño logró ajustar las marcas, logró prevalecer debajo del aro y pudo revertir el partido. En el tercer cuarto se quedó con una ventaja de 21 a 15, con un gran trabajo de Augusto Gennero en el goleo, que estuvo endemoniado y marcí 31 puntos. El último cuarto tuvo a Porteño ganador por 23 a 21; era todo muy muy parejo hasta que, en el cierre del partido, un doble de Santiago Giraudo, otro de los puntos altos como siempre del equipo que dirige Rodrigo Serna, le dio esta victoria fundamental ante un equipo siempre difícil como lo es 9 de julio, protagonista del campeonato juninense en las últimas temporadas.

Notable victoria de Porteño en Junín para seguir prendido en el campeonato, muy cerca de San Martín que es el puntero invicto.

Augusto Gennero fue la figura del partido; como siempre Santiago Giraudo y Agustín Acuña aportaron y apuntalaron esta victoria de el Decano.

Por Porteñojugaron: Santiago Giraudo quien marcó 11 puntos; Tomás Palomero 9; Augusto Gennnero 31; Emmanuel Martín Jahns 11; y Agustín Acuña 6. Luego ingresaron Gino Ferraro que marcó 1 tanto; Martín Sekul 3; Tomás García 1, Thiago Merlo 2; y Agustín Sottarelli 2 tantos.

Posiciones: San Martín es el líder con 20 unidades, Los Indios17; 9 de julio 15;Porteño (con dos partidos menos) 15; Ciclista 14; CAVUL 13; Rivadavia 13; Sarmiento y Argentino 11; Club Junín y El Linqueño 9.

Informe: Javier Galante